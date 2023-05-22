Волонтеры благоустройства

Волонтеров, которые помогут проголосовать, можно узнать по фирменной экипировке. Фото: Федор Серков

Минстрой России признал работу свердловских волонтеров, задействованных в проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий для последующего благоустройства, самой эффективной в стране.

Идет финальная неделя голосования в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Промежуточные итоги Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены на совещании с регионами.

Свердловская команда добровольцев считается наиболее многочисленной в России: в ее состав входят больше 5,5 тысячи человек. С 15 апреля помощью добровольцев при выборе общественных территорий для благоустройства воспользовалось почти 70 процентов из всех проголосовавших жителей – свыше 470 тысяч из 689 тысяч человек. Это стало самым высоким показателем в России.

В Свердловской области волонтеры работали не только в парках, скверах, торговых центрах и МФЦ. Добровольцы вы­шли на промышленные предприятия, в образовательные учреждения и организации социальной сферы, сообщает департамент информационной политики региона. Добровольцы охватили более 100 уральских промышленных предприятий и соц­учреждений.

На сегодняшний день в голосовании за объекты благоустройства общественных пространств уже приняли участие 689 тысяч свердловчан. К примеру, в Нижнем Тагиле свой выбор сделали 69,4 тысячи человек, в Каменске-Уральском – 30,5 тысячи. В списке отстающих пока Верхняя Пышма, Алапаевск, Артинский район и Екатеринбург, где проголосовали в общей сложности 132 тысячи человек.

Областное МинЖКХ призывает свердловчан, которые еще не проголосовали, сделать это: даже если город, в котором вы живете, не участвует в голосовании, можно поддержать соседей, а когда они получат федеральное финансирование, областные средства могут быть перераспределены на вашу территорию.