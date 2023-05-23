Закон на злобу дня

Принятые поправки позволят оказывать помощь максимально возможному кругу лиц из числа погорельцев. Фото: Полина Зиновьева

Вчера на очередном заседании весенней сессии депутаты Заксобрания области приняли ряд важных социальных законов. В частности, поддержали инициативы губернатора Евгения КУЙВАШЕВА по помощи погорельцам и расширили категории лиц, имеющих право на получение материальной помощи пострадавшим в результате пожаров. Также свердловские законодатели дополнили перечень ветеранов боевых действий, которым предоставляются меры соцподдержки.

В Свердловской области материальная помощь пострадавшим от пожаров будет распространяться не только на граждан, зарегистрированных по месту жительства в уничтоженных огнем домах, но и на тех, кто там проживал без регистрации. Соответствующие поправки в областной закон приняли вчера депутаты Заксобрания. Это поможет жителям, в особенности пожилым, не оформлявшим регистрацию, в дальнейшем не остаться без жилья. Действие закона будет распространяться на граждан, чьи дома сгорели в пожарах после 31 марта 2023 года.

– Ситуация, которая сегодня сложилась в области с пожарами, показывает, что закон важен и необходим. Это оперативное реагирование на сегодняшнюю ситуацию, – подчеркнул председатель комитета по региональной политике и развитию местного само­управления Михаил Зубарев.

Также депутаты дополнили категории ветеранов боевых действий, которым предоставляются меры социальной поддержки на территории Свердловской области. В число получателей вошли принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

– В этом же законопроекте, обсужденном и принятом, особая категория наших граждан, наших молодых ребят, которые отстаивают мир от фашизма, борются с этим злом в рамках специальной военной операции, – говорит председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.