В свердловских муниципалитетах началось благоустройство территорий, победивших в голосовании в 2022 году

На 8 объектах работы по благоустройству выполнены на 50%. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благоустройство общественных территорий, которые победили в рейтинговом голосовании в 2022 году, началось в Свердловской области. Работы проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

К осени в 37 свердловских муниципалитетах планируют провести реконструкцию 59 объектов. Строительство уже ведется на 43 общественных и 13 дворовых территориях. На 8 объектах работы выполнены более чем на половину.

На 50% готовы:

парк "Мариинский прииск" в поселке Малышева,

пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ "Малахит" в Заречном,

участок Чеховского проспекта в Ревде,

набережная в Волчанске в рамках второго этапа благоустройства,

участок улицы Революции в Бисерти,

Аллея спорта в Качканаре,

общественная территория "Прудок и сосновая роща" в Кировграде в рамках второго этапа благоустройства,

дворовая территория в Каменске-Уральском (ул. Каменская, 58, 60, 62, Калинина, 41),

двор в Екатеринбурге (ул. Амундсена, 68),

двор в Екатеринбурге (ул. Амундсена, 64).

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Всем муниципалитетам необходимо активизироваться и за лето завершить работы на всех запланированных объектах. Кроме этого, необходимо совместно с жителями, представителями Общероссийского народного фронта и иных общественных организаций завершить выездные проверки благоустроенных в 2017–2022 годах площадок и до 15 августа устранить выявленные по итогам осмотра недостатки", — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В этом году рейтинговое голосование за объекты для благоустройства в 2024 году проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. На выбор представлено 149 общественных территорий. Участие в голосовании приняли более 727 тысяч жителей региона. К 24 мая минимальный порог (25% от численности жителей старше 14 лет) для получения финансирования из федерального бюджета по проекту "Формирование комфортной городской среды" преодолели 47 свердловских муниципальных образований. Активнее всего голосовали жители Горнозаводского управленческого округа, набрав по всем муниципалитетам 150 641 голос (113,4%). Самые низкие показатели наблюдаются у Екатеринбурга — 120 161 голос (45,4%).

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Рейтинговое голосование продлится до 31 мая включительно. Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за один из понравившихся объектов на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги или с помощью волонтеров.

Напомним, работа свердловских волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" признана самой эффективной в стране.

Еще по теме:

Глава регионального минЖКХ призвал свердловчан активнее голосовать за объекты благоустройства

В благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников

Татьяна Мерзлякова призвала свердловчан активнее голосовать за благоустройство городских территорий