На региональных трассах Свердловской области в этом году будет благоустроено более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров

Управление автомобильных дорог Свердловской области реализует масштабную программу обустройства региональной сети. Фото: Павел Ворожцов

На региональных трассах Среднего Урала дорожники обустроят более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров, заменят барьерные ограждения, обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работы проводятся в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Безопасные качественные дороги". Одна из ключевых задач — повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом до 4 на 100 тысяч человек. Для ее решения Управление автомобильных дорог Свердловской области реализует масштабную программу обустройства региональной сети. С развитием автотуризма и ростом грузового трафика растет важность установки дорожных знаков, светофоров, ограждений, оборудования пешеходных переходов, нанесения разметки.

Новые тротуары и остановочные павильоны появятся в деревне Нихвор, на территории городских округов Ревда и Ирбит, на повороте в Ключевск Березовского городского округа, возле садов на 39-м километре Режевского тракта.

Дорожники установят 682 новых и заменят 12,3 тысячи существующих дорожных знаков. Обновят почти 11,6 тысячи метров металлического барьерного ограждения и установят новые конструкции. Также появятся почти 2 тысячи новых пластиковых сигнальных столбиков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее отмечал, что приоритетом в работе органов власти региона является сохранение жизни и здоровья уральцев. Поэтому на Среднем Урале особое внимание уделяется мерам по повышению безопасности на дорогах и достижению целей национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В этом сезоне дорожники отремонтируют 208 километров региональных дорог, в том числе 121 километр в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Будет нанесена разметка со световозвращающими частицами почти на 10 тысячах квадратных метров полотна, обустроено 8 квадратных метров тактильных полос и проекционных пешеходных переходов.

Напомним, в Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог.

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