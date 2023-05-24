На региональных трассах Свердловской области в этом году будет благоустроено более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров

На региональных трассах Среднего Урала дорожники обустроят более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров, заменят барьерные ограждения, обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Работы проводятся в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Безопасные качественные дороги". Одна из ключевых задач — повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом до 4 на 100 тысяч человек. Для ее решения Управление автомобильных дорог Свердловской области реализует масштабную программу обустройства региональной сети. С развитием автотуризма и ростом грузового трафика растет важность установки дорожных знаков, светофоров, ограждений, оборудования пешеходных переходов, нанесения разметки.
Новые тротуары и остановочные павильоны появятся в деревне Нихвор, на территории городских округов Ревда и Ирбит, на повороте в Ключевск Березовского городского округа, возле садов на 39-м километре Режевского тракта.
Дорожники установят 682 новых и заменят 12,3 тысячи существующих дорожных знаков. Обновят почти 11,6 тысячи метров металлического барьерного ограждения и установят новые конструкции. Также появятся почти 2 тысячи новых пластиковых сигнальных столбиков.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее отмечал, что приоритетом в работе органов власти региона является сохранение жизни и здоровья уральцев. Поэтому на Среднем Урале особое внимание уделяется мерам по повышению безопасности на дорогах и достижению целей национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В этом сезоне дорожники отремонтируют 208 километров региональных дорог, в том числе 121 километр в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Будет нанесена разметка со световозвращающими частицами почти на 10 тысячах квадратных метров полотна, обустроено 8 квадратных метров тактильных полос и проекционных пешеходных переходов.
Напомним, в Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог.
Еще по теме:
- На дороги Екатеринбурга нанесено уже 140 тысяч квадратных метров разметки
- Капитальный ремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет опережающими темпами
- Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог на Среднем Урале в ближайшие три года
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».