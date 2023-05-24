Жителям Атига добавили комфорта

Из личного архива Т.Горновой Глава Атига Татьяна Горнова вместе с областным министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым (второй слева) зажигают символический газовый факел

В поселке Атиг (Нижнесергинский район) ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 10 километров. Возможность подключиться к газу получили 230 домовладений. Сейчас местные власти готовят проект еще одного газопровода, построить который планируется в 2024 году. В результате Атиг будет на сто процентов обеспечен газом.

В поселке Атиг сегодня проживают почти три тысячи человек, и большинство из них – в частных жилых домах. Газ на территории очень востребован. С 2018 года этот вопрос решается при поддержке областного правительства – в поселке строятся и запускаются газопроводы.

– Жители создали потребительский кооператив «Атигский», который за собственный счет готовит проекты. Затем администрация поселка заявляет их в региональное министерство энергетики и ЖКХ для получения софинансирования. Механизм оказался эффективным: уже построено свыше 30 километров газопроводов, полторы тысячи человек имеют возможность подключиться к газу, и 444 из них уже сделали это, – рассказала глава Атига Татьяна Горнова.

Новая десятикилометровая ветка, проходящая по улицам Володарского, Ленина, Заводской, Урицкого, была построена в рамках президентской программы социальной догазификации. Теперь подключиться к газопроводу смогут 230 домовла­дений. Заявки на подключение уже идут, сообщила глава.

Высокие темпы газификации Атига отмечают в областном минЖКХ.

– Газ – это комфорт проживания, тепло и уют в домах, плюс экономия семейного бюджета – не нужно тратиться на закупку дров. Жители поселка это понимают и активно участвуют в социальной догазификации, – сказал глава ведомства Николай Смирнов.

В 2024 году в Атиге планируют построить еще один газопровод протяженностью 16 километров. С его запуском поселок будет полностью обеспечен газом.

Что еще сделано: Выполнена модернизация уличного освещения по улице Карла Маркса – установлены светодиодные светильники;

Построена спортивная площадка для уличной гимнастики и хоккейный корт;

Выполнено благоустройство общественной территории «Боевое братство» и открыта стела участникам боевых действий;

на базе местного ДК открыт виртуальный концертный зал Свердловской государственной филармонии.