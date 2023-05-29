До завершения рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2024 год осталось менее трех дней

Свердловчан призывают подключаться к голосованию за объекты благоустройства, которое продлится до 31 мая включительно. Фото: Галина Соловьева

Менее трех дней осталось до завершения рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Жителей Свердловской области призывают сделать выбор, голосование продлится до 31 мая включительно, сообщает департамент информационной политики региона.

Проголосовать можно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование", а также через волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда", которые работают на предприятиях свердловских городов и в местах массового пребывания людей.

В Свердловской области в онлайн-голосовании, которое проходит в рамках нацпроекта федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", участие принимают 55 муниципалитетов. За объекты благоустройства проголосовали 787 тысяч жителей региона.

"Борьба за более высокое место в рейтинге активности жителей идет очень напряженная. И не только между отдельными общественными территориями в городах, но и между муниципалитетами. Чем выше город в рейтинге, тем на больший объем федеральных средств он может претендовать", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

К 29 мая необходимый порог (25% от численности жителей старше 14 лет) для включения объектов в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" не смогли преодолеть 4 из 55 городских округов Свердловской области. Наиболее низкую активность в голосовании показал Екатеринбург, в котором выставлено на выбор горожан 5 общественных территорий.

Голоса на 29 мая распределились следующим образом:

летний парк "Уралмаш" (свыше 81 тыс. голосов);

парк 50-летия ВЛКСМ (более 20 тыс. голосов);

парк им. Чкалова (более 14 тыс. голосов);

парк им. Ф. Энгельса (более 13 тыс. голосов);

парк по ул. Титова (более 4 тыс. голосов).

В список антирейтинга попали: Верхняя Пышма — 92,8%, Артинский городской округ — 87,5% и Алапаевск — 73,6%.

"Оставшиеся три дня — решающие, и в данном случае, чтобы отстающим городам подтянуться, это достаточно много. Приглашаю всех, кто еще по каким-то причинам не определился с выбором, принять решение и найти время, чтобы проголосовать самим, а также привлечь своих родных, друзей и знакомых", — обратился к жителям Николай Смирнов.

Отметим, Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который инициировал Президент России Владимир Путин. Впервые голосование провели в 2021 году, участие в нем приняли больше 10 миллионов россиян, из которых свыше 550 тысяч — жители Свердловской области. В 2022 году участниками голосования стали более 703 тысяч свердловчан.

Ранее Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов на Среднем Урале взять вопрос на личный контроль.

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