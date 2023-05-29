Наши голоса – на благо наших городов

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Онлайн-голосование началось еще в апреле, за это время оценку 148 проектам из 55 муниципалитетов дали 787 тысяч свердловчан. Теперь у городов есть возможность увеличить не только шансы будущего проекта-победителя на реализацию, но и объем его финансирования.

– Борьба за более высокое место в рейтинге активности жителей идет очень напряженная. И не только между отдельными общественными территориями в городах, но и между муниципалитетами. Чем выше город в рейтинге, тем на больший объем федеральных средств он может претендовать, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Чтобы понравившаяся вам городская территория была включена в планы благоустройства на 2024 год, надо соблюсти два условия: первое – за нее должно быть отдано больше голосов, чем за другие территории в этом городе; второе – в голосовании должно принять участие не менее 25 % жителей вашего города старше 14 лет.

Как сообщил глава регионального МинЖКХ, к 29 мая необходимый порог не смогли преодолеть четыре города, а самая низкая активность в голосовании по-прежнему наблюдается в Екатеринбурге.

В реестре столицы Урала пять общественных территорий. За летний парк «Уралмаш» к сегодняшнему дню свои голоса отдали свыше 81 тысячи горожан. Второе место у парка им. 50-летия ВЛКСМ – за него проголосовало чуть более 20 200 человек. Далее следуют парк им. Чкалова –14 738 голосов, парк им. Ф. Энгельса – 13 776 голосов и парк по ул. Титова – 4 447 голосов.

Вместе с Екатеринбургом в отстающих Верхняя Пышма, Арти и Алапаевск.

– Оставшиеся три дня – решающие, и в данном случае, чтобы отстающим городам подтянуться, это достаточно много. Приглашаю всех, кто еще по каким-то причинам не определился с выбором, принять решение и найти время, чтобы проголосовать самим, а также привлечь своих родных, друзей и знакомых, – призывает свердловчан Николай Смирнов.

Напомним, что проголосовать можно до 31 мая включительно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Принять участие в голосовании помогают волонтеры нацпроекта «Жилье и городская среда», которые делают это как на предприятиях и в организациях, так и в местах массового пребывания жителей.

Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благо­устройства организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Первая онлайн-кампания состоялась в 2021 году. Ее участниками стали более 10 миллионов россиян, в том числе – свыше 550 тысяч уральцев. В 2022 году, убедившись в том, что поддержанные в ходе голосования проекты действительно реализуются благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в голосовании приняли участие более 703 тысяч свердловчан.