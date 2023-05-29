«Дебиторка» тормозит развитие

По словам директора Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгия Козлова (слева), одной из главных проблем для энергетиков остается дебиторская задолженность. Фото: пресс-служба ЭнергосбыТ Плюс / Б

ПАО «Т Плюс» подвело итоги отопительного сезона и определило перспективы летней ремонтной кампании в Свердловской области. Как заявил в ходе онлайн–пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр ВИЛЕСОВ, количество повреждений на тепловых сетях в сравнении с прошлым годом снизилось на 4%. В летнюю ремонтную кампанию 2023 года в Свердловской области планируется инвестировать 6,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей в объекты генерации и 3,7 млрд в теплосетевой комплекс. Между тем, одной из главных проблем остаются долги за уже поставленные энергоресурсы.

Как отметил Александр Вилесов, успешному прохождению отопительного сезона на Среднем Урале во многом способствует планомерное увеличение инвестиций, а также сотрудничество с региональными властями в сфере развития теплоснабжения.

– Сейчас главная задача – качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение регионов, – отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс».

Говоря о планах, Александр Вилесов отметил, что компания продолжит создание цифрового теплового узла в Екатеринбурге, который объединит станции и сети в единый управляемый в режиме реального времени цифровой контур. Для этого на Академической ТЭЦ заработает программный комплекс «Цифровая станция». При создании цифрового теплового узла планируется использование значительной доли собственного ПО (цифровых продуктов), в частности, системы предиктивной диагностики.

В рамках летней ремонтной кампании в Первоуральске будет реконструировано более 40 километров тепловых сетей, реализованы мероприятия по улучшению качества горячей воды путем строительства циркуляционных трубопроводов. 15 километров тепломагистралей ПАО «Т Плюс» заменит в Нижней Туре и Лесном. В поселках Косья и Горный планируется построить две газовые котельные. На эти цели компания выделила 110 млн рублей. Реализация масштабных проектов в Первоуральске, Нижней Туре и Лесном стала возможна благодаря заключенным с администрациями городов концессионным соглашениям.

Что касается уральской столицы, то здесь ЕТК планирует заменить 71 километр сетей. Проекты реализуются с применением современных материалов и технологий. Заменить изношенные участки сети планируется по ул. Ломоносова, Победы, Бебеля, Энгельса, Сакко и Ванцетти, Бабушкина, Седова, Токарей и др.

Объемы ремонтных и строительных работ могли быть значительно больше, но одним из ключевых препятствий остается дебиторская задолженность за использованные ресурсы.

Сумма долгов потребителей Свердловской области перед компаниями ПАО «Т Плюс» и ­АО ­«ЭнергосбыТ Плюс» на сегодня составляет более 19,7 млрд рублей, из них 8,648 млрд – за тепловую энергию и 11,090 млрд – за электроэнергию.

Только по Екатеринбургу объем просроченной задолженности за теплоресурсы превысил 5,6 млрд рублей. Также в числе «лидеров»: Первоуральск – 591 млн рублей, Нижняя Тура – 956 млн рублей, Лесной – 198 млн рублей.

В числе самых крупных неплательщиков – муниципальные тепловодоканалы. На сегодня задолженность тепловодоканалов Свердловской области составляет 3,8 млрд рублей (по сравнению с 2022 годом долг увеличился на 300 млн рублей).

По мнению Александра Вилесова, столь внушительные долги предприятий сферы ЖКХ – результат несбалансированной экономики МУПов, низких тарифов, значительных энергопотерь и устаревшего оборудования.

Неэффективное управление часто приводит предприятие к банкротству, в ходе которого к оплате задолженности привлекается учредитель МУПа, которым чаще всего выступает городская администрация. Таким образом, долги муниципальных предприятий оплачиваются из городского бюджета.

Впрочем, по словам директора Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгия Козлова, в последнее время удалось переломить тренд неплатежей, поэтому расти долги стали медленнее.

– Мы очень тщательно отрабатываем в каждом конкретном случае все возможности возвращения долгов. Это и судебные механизмы, и ограничительные меры, ну и самое главное – работа с клиентами по уменьшению разногласий, что положительно в конечном счете влияет на платежеспособность. При этом только за тепло 6,6 миллиарда просрочки, и поставщики прекрасно понимают, что около половины этой суммы не удастся взыскать никогда. А ведь эти деньги могли бы быть направлены на ту же перекладку сетей и повышение качества услуг энергетиков, – подчеркивает Георгий Козлов.

Материал размещен в рамках совместного информационного проекта редакции «Областной газеты» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» «Коммунальная инфраструктура»