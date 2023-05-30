До окончания голосования за объекты благоустройства-2024 осталось 2 дня

Выбрать площадку, которая будет благоустроена в 2024 году, можно на сайте проекта, на портале Госуслуги, а также с помощью волонтеров. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области в онлайн-кампании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году приняли участие более 800 тысяч уральцев. Рейтинговое голосование продлится до 31 мая включительно.

Выбрать площадку, которая будет благоустроена в 2024 году, можно на сайте, на портале Госуслуги, а также с помощью волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда". Более 6,2 тысячи добровольцев будут работать в эти дни в городах Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, онлайн-голосование организовано в рамках входящего в нацпроект федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В нем участвуют 55 муниципалитетов региона. Сделать свой выбор может каждый свердловчанин старше 14 лет.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, 1 июня будет отмечаться Международный день защиты детей, и во всех городах области для юных уральцев будут организованы праздники. Многие мероприятия пройдут в игровых зонах тех общественных и дворовых территорий, которые были благоустроены благодаря активности жителей по проекту "Формирование комфортной городской среды".

Фото: Борис Ярков

"И сегодня, когда идет голосование по выбору объектов для обустройства на следующий год, у каждого из нас есть реальная возможность повлиять на то, чтобы таких площадок на Среднем Урале стало еще больше. Все, что для этого нужно, — не оставаться равнодушными и в последние дни до окончания кампании успеть внести своими голосами вклад в большое и нужное для каждого города дело", — сказал Николай Смирнов.

Отметим, что первая онлайн-кампания по голосованию состоялась в 2021 году и ее участниками стали свыше 550 тысяч уральцев. В 2022 году в голосовании приняли участие более 703 тысяч свердловчан.

Согласно данным минЖКХ, необходимый порог для включения отобранных общественных территорий в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" — 25% от численности жителей старше 14 лет — преодолели 51 из 55 городских округов. Верхняя Пышма имеет на сегодня 94,7% голосов. В списке отстающих Артинский городской округ (89,5%), Алапаевск (76,7%) и Екатеринбург (43,5%).

Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства организовано Минстроем и Минцифры РФ в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". Основная цель проекта — сделать города комфортнее для жителей, повысить качество городской среды, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства. По словам главы государства, нужно создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.

Фото: Борис Ярков

Ранее "Областная газета" писала, что Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов на Среднем Урале взять вопрос на личный контроль.

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