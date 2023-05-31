Последний день остался у свердловчан для выбора объектов благоустройства на 2024 год

31 мая в 23:59 закончится рейтинговое голосование за объекты благоустройства-2024. У жителей Свердловской области еще есть время сделать выбор в пользу одной из территорий, которая, по их мнению, должна быть обновлена в 2024 году.
Голосование проходит на платформе 66.gorodsreda.ru, в нем участвуют 55 муниципалитетов, в каждом численность населения превышает 20 тысяч человек. На выбор жителей Среднего Урала представлены 149 площадок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Набравшие наибольшее число голосов объекты будут включены в проект "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству начнутся в них весной 2024 года. Финансирование предусмотрено за счет федерального и областного бюджетов. Благодаря этому жители могут получить новые современные парки, скверы, набережные. Как уже ранее отмечал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, "именно жители решают, где и какими будут эти городские пространства".
На сегодня в голосовании участие приняли свыше 822 тысяч уральцев. Почти во всех муниципалитетах определились лидирующие площадки.
В Нижнем Тагиле наибольшее число голосов (39 580) набрал проект комплексного благоустройства площади у Машиностроительного техникума по улице Вагоностроителей. В Каменске-Уральском лидирует Байновский сад (почти 21,5 тысячи голосов). В Березовском жители хотят, чтобы благоустройство было продолжено в Шиловском парке. Больше 21 тысячи первоуральцев проголосовали за продолжение работ на набережной Нижне-Шайтанского пруда. В Красноуфимске по результатам голосования продолжится комплексное благоустройство улицы Советской.
Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", цель которого — сделать комфортными города для их жителей.
Проголосовать может каждый гражданин старше 14 лет на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги, а также с помощью волонтеров.
Ранее Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов на Среднем Урале взять вопрос на личный контроль.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».