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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 июня 2023, 07:30

За проекты благоустройства проголосовало рекордное число свердловчан

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Вчера в Свердловской области завершилось рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий на 2024 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в голосовании приняли участие 835 тысяч свердловчан – это рекорд для региона. Результаты голосования подведет федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в начале июня текущего года.

Областная газета Свердловской области
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