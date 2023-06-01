За проекты благоустройства проголосовало рекордное число свердловчан

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Вчера в Свердловской области завершилось рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий на 2024 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в голосовании приняли участие 835 тысяч свердловчан – это рекорд для региона. Результаты голосования подведет федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в начале июня текущего года.