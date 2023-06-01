Земля для стройки

На встрече с погорельцами Евгений Куйвашев акцентировал, что помощь будет оказываться в максимальном объеме. Фото: Полина Зиновьева.

Жители поселков Сосьва и Таежный, которые лишились жилья в результате огненной стихии, смогут бесплатно получить землю для строительства новых домов. С такой инициативой выступил губернатор региона Евгений КУЙВАШЕВ. Эта мера призвана помочь прежде всего тем, чьи дома были уничтожены огнем, а участки под ними в силу разных причин не были оформлены.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области уже на ближайшем заседании, которое состоится 6 июня, должны принять законопроект, регламентирующий порядок представления земельных участков. После вступления закона в силу погорельцы, у которых не были оформлены документы на землю, смогут обратиться в администрацию своего муниципалитета и узаконить статус участка.

— По поручению губернатора в кратчайшие сроки разработан проект закона, предусматривающий включение Сосьвинского городского округа и Махневского муниципального образования, в состав которого входит поселок Таежный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, — говорит заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.

Напомним, что сразу после пожаров Евгений Куйвашев заявил о том, что всем пострадавшим будет оказана максимально возможная помощь, в том числе и с решением жилищного вопроса.

Согласно поручениям губернатора, которые поддержал Президент РФ Владимир Путин, жилье должно быть восстановлено в течение одного строительного сезона.

— Инициатива губернатора крайне важна для жителей, дома которых были построены на неоформленных в собственность землях и сгорели в результате природных пожаров. Это снимет с людей финансовую нагрузку. Мы как орган местного самоуправления готовы заключить с гражданами договоры на безвозмездное пользование земельными участками. Процедура оформления простая и не потребует со стороны людей лишних усилий, — отмечает исполняющий обязанности главы Сосьвинского городского округа Артем Киселёв.

На сегодняшний день в Сосьве активно идет процесс возведения индивидуальных домов из сборных домокомплектов. Параллельно продолжаются работы на стройплощадке трех­этажного дома, рассчитанного на 60 квартир. Сейчас там завершен монтаж сборных фундаментов и стен подвала, монтируются перекрытия. Этот этап работ строители планируют завершить к концу мая.

В июне сборные домокомплекты будут доставлены в поселок Таежный, где также ведутся работы по строительству нового жилья.