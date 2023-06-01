В Свердловской области за объекты благоустройства 2024 года проголосовало рекордное количество человек

Окончательные итоги рейтингового голосования будут подведены 5–6 июня на федеральном уровне. Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале завершилось третье Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года. По предварительным данным, в нем приняли участие более 840 тысяч свердловчан. Показатель стал самым высоким за все годы проведения онлайн-кампании.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2021 году в выборе городских пространств для благоустройства участвовали чуть более 500 тысяч жителей, в 2022 году — 703 тысячи. Окончательные итоги рейтингового голосования этого года будут подведены 5–6 июня на федеральном уровне после верификации всех поступивших на онлайн-платформу голосов.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании: и жителей, которым не безразлично, как будут развиваться их города, и организовавших процесс на местах глав, и сотрудников администраций муниципалитетов. Отдельно выразил признательность волонтерам — самой большой в России команде добровольцев нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Не ошибусь, если скажу, что 70% сегодняшнего успеха — это результат именно их ежедневной и неустанной работы с жителями. В итоге, вот так — каждым голосом и все вместе, одной командой — мы сделали большое и очень важное для создания комфортной среды в нашем регионе дело, благодаря которому в городах Среднего Урала появится еще больше новых мест отдыха и центров притяжения жителей", — отметил Николай Смирнов.

Все городские округа, за исключением Екатеринбурга, определили свои объекты-победители. Они набрали и превысили количество голосов, необходимое для включения в региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Горнозаводской управленческий округ одержал уверенную победу в объявленном 15 мая региональным министерством энергетики и ЖКХ конкурсе на самое быстрое достижение целевых значений в голосовании.

В десятку самых активных и заинтересованных в благоустройстве своих городов вошли жители Волчанска, Талицы, Красноуфимска, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Арамиля, Алапаевского района, Верхнего Тагила, Среднеуральска и Верхотурья. В ходе голосования они набрали более 200% голосов.

По информации Николая Смирнова, благоустройство общественных территорий-победителей третьего Всероссийского рейтингового голосования начнется весной 2024 года.

Всероссийское рейтинговое голосование по отбору объектов благоустройства-2024 проходило в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". В Свердловской области участие принимали 55 муниципальных образований. На выбор уральцев было представлено 149 общественных территорий.

Ранее "Областная газета" писала, что рейтинговое голосование за объекты благоустройства-2024 закончится 31 мая в 23:59.

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