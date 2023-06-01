В Екатеринбурге второй этап опрессовок пройдет в июне

Гидравлические испытания в Екатеринбурге пройдут с 5 по 8 июня. Фото: Павел Ворожцов

Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей состоится в Екатеринбурге с 5 по 8 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Опрессовки Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) будет проводить в течение трех ночей:

С 23:00 5 июня до 6:00 6 июня,

С 23:00 6 июня до 6:00 7 июня,

С 23:00 7 июня до 6:00 8 июня.

На прочность через повышение давления в обратных трубопроводах будут проверены магистральные, распределительные и квартальные сети. На время проведения работ отключение горячей воды не запланировано.

Сотрудники теплосетевой компании рекомендуют владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут проводиться испытания, а также вести наблюдение за ними.

Владельцам складских и подвальных помещений рекомендовано в период опрессовок организовать дежурства и принять меры, предотвращающие затопление в случае возможных порывов на трассах.

Об утечках горячей воды необходимо сообщать по телефонам: +7 (343) 329-33-52, +7 (343) 329-37-52 (01, 00).

Напомним, во время первого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 28 повреждений на трубопроводах.