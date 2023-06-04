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4 июня 2023, 11:55

В понедельник в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

Трубопровод

Опрессовки в Екатеринбурге будут проведены в течение 3 ночей. Фото: Павел Ворожцов

5 июня в Екатеринбурге начнется второй этап гидравлических испытаний. Будут проверяться магистральные, распределительные и квартальные сети, сообщают в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Опрессовки запланированы на ночное время:

  • с 23:00 5 июня до 6:00 6 июня,
  • с 23:00 6 июня до 6:00 7 июня,
  • с 23:00 7 июня до 6:00 8 июня. 

Отключение горячей воды не запланировано. Владельцам складов и подвальных помещений сотрудники ЕТК рекомендуют организовать дежурства на период проведения опрессовок, а также принять меры на случай возможных прорывов на трубопроводах.

Обращения об утечках горячей воды принимаются по телефонам: +7 (343) 329-33-52, +7 (343) 329-37-52 (01, 00).

Напомним, во время первого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 28 повреждений на трубопроводах. 

Областная газета Свердловской области

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