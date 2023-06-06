Пластик – в дело

Лавочки из переработанного пластика уже оценили пациенты больницы. Фото: све.рф

Необычные элементы благоустройства появились в Екатеринбурге у стационара Свердловской областной клинической больницы № 1, сообщил областной департамент информационной политики. Они изготовлены из переработанного пластика, собранного сотрудниками медучреждения.

Десять скамеек, девять урн и одно кашпо установлены на больничной аллее. Все изделия выполнены из полимерпесчаного композита и являются антивандальными – они тяжелые, устойчивы к ударам и способны выдержать любые погодные условия.

Территорию медучреждения удалось благоустроить благодаря трехстороннему соглашению руководства больницы, компании «Уралвторма», перерабатывающей отходы, и экозавода «Умная SREDA», который изготавливает уличную мебель из вторсырья. Эффективное взаимодействие стало первым подобным опытом в России.

В масштабах области Более 30 предприятий региона сегодня занимаются переработкой твердых коммунальных отходов. К примеру, в Нижнем Тагиле компания «Центр геосбережения» принимает от жителей автомобильные покрышки и делает из них резиновую крошку для покрытия детских спортивных площадок. В Реже компания «Экология» перерабатывает пластиковую тару, превращая ее во вторичные гранулы, затем из них делают контейнеры, телекоммуникационные кабели и даже уличную мебель. В Екатеринбурге компания «Этиламин-ЕК» превращает нефтеотходы в печное топливо, трансформаторное масло, технический ацетон. В 2020 году при поддержке областного правительства был создан Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО, который призван объединить представителей бизнеса, заинтересованных в переработке отходов. Сегодня в него уже вошли 18 компаний, которые системно перерабатывают разные виды отходов.

– Раньше мы сдавали на переработку только макулатуру, а сейчас появилась возможность сдавать и пластик. Установленные на нашей территории элементы благоустройства изготовлены из отходов, собранных в больнице, таких как крышки от пластиковых бутылок из-под воды, – рассказала эколог медучреждения, инициатор проекта Анна Кужина.

– Этот совместный проект нацелен на формирование у жителей культуры обращения с твердыми бытовыми отходами. Сотрудничество с областной больницей – яркий пример того, как можно благоустроить территорию путем переработки собственных отходов и не загрязняя окружающую среду. Изделия сделаны из пластика, который был переработан, теперь снова служит людям и не вредит нашей экологии. Сотрудничество с этой больницей обязательно будем продолжать, – отметил гендиректор компании «Уралвторма» Андрей Таганкин.