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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 июня 2023, 19:21

На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле устанавливают оборудование

  Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
Практически все оборудование комплекса – российского производства. Фото: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»

Практически все оборудование комплекса – российского производства. Фото: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»

Строители приступили к монтажу технологической линии переработки твердых коммунальных отходов – барабанного грохота. Он обеспечит разделение отходов на фракции для последующей переработки. 

– Барабанный грохот – оборудование отечественного производства, это одна из самых габаритных технических установок – длина почти 17 метров, ширина и высота – 4,5 метра, – рассказал главный инженер проекта управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Евгений Пузырев.

Установка габаритного оборудования позволит закончить монтаж кровли и установить последние стеновые панели в производственном корпусе. Далее специалистам предстоит смонтировать и наладить систему конвейеров, оптических и магнитных сепараторов, пресс-компактора и другого оборудования. 

К строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго» приступило в марте 2022 года по концессионному соглашению с мэрией. Стоимость объекта – 3,3 млрд рублей, мощность  – 185 тысяч тонн отходов в год. Завод будет принимать отходы Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского округов. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. 

Областная газета Свердловской области
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