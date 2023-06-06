На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле устанавливают оборудование

Практически все оборудование комплекса – российского производства. Фото: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»

Строители приступили к монтажу технологической линии переработки твердых коммунальных отходов – барабанного грохота. Он обеспечит разделение отходов на фракции для последующей переработки.

– Барабанный грохот – оборудование отечественного производства, это одна из самых габаритных технических установок – длина почти 17 метров, ширина и высота – 4,5 метра, – рассказал главный инженер проекта управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Евгений Пузырев.

Установка габаритного оборудования позволит закончить монтаж кровли и установить последние стеновые панели в производственном корпусе. Далее специалистам предстоит смонтировать и наладить систему конвейеров, оптических и магнитных сепараторов, пресс-компактора и другого оборудования.

К строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго» приступило в марте 2022 года по концессионному соглашению с мэрией. Стоимость объекта – 3,3 млрд рублей, мощность – 185 тысяч тонн отходов в год. Завод будет принимать отходы Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского округов. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2023 года.