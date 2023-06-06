Вернули в лоно природы

Озеленять рекультивированную территорию бывшей свалки арамильские власти планируют регулярно. Фото: све.рф

В Арамильском городском округе завершилась рекультивация несанкционированной свалки. За полгода подрядчики восстановили пять гектаров земли, где размещалось 300 тысяч кубометров отходов различных видов и классов опасности. Сейчас на этом месте – зеленая зона.

Свалка на въезде в Арамиль действовала с конца 1970-х годов, на нее свозили как бытовые, так и промышленные отходы. Место, мягко говоря, неподходящее: неподалеку располагается памятник природы «Исетский бор», международный аэропорт «Кольцово» и частный жилой сектор.

В 2013 году областные власти приняли решение закрыть и рекультивировать объект как не отвечающий современным экологическим и санитарным требованиям. Проектно-изыскательские работы проходили с 2018 по 2020 год, а рекультивация мусорного полигона стартовала в августе прошлого года. Работы велись в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», их ход контролировал губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал «ОГ» главный инженер компании-подрядчика Евгений Хмелинин, рекультивация проходила в несколько этапов. Сначала площадку расчистили от деревьев и кустарников. Накопившиеся горы мусора при помощи бульдозеров превратили в холм с откосами, который покрыли песком и изолирующими матами, смонтировали систему дегазации. Сверху уложили плодородный грунт, который засеяли травой – овсяницей, клевером, тимофеевкой, райграсом. Завершить работы изначально планировалось в течение двух лет, но подрядная организация справилась с задачей гораздо быстрее – уже к декабрю прошлого года. Стоимость работ составила более 155 млн рублей.

Недавно на месте бывшей свалки высадили первые деревья. Участие в посадке принял первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

– Рекультивация свалки в Арамиле – эталон работы в рамках нацпроекта «Экология». В течение двух лет эта площадка будет находиться под наблюдением, затем ее вернут в оборот, но с ограничениями. Например, здесь нельзя будет вести строительство, а вот паркам и садам – зеленый свет. Администрация муниципалитета в ближайшее время продумает варианты благо-устройства данной территории, – сказал Алексей Шмыков.