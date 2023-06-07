Тавда: 50 километров газа

Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области продолжается активная реализация программы социальной догазификации, инициированной Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Вчера в Тавде ввели в эксплуатацию сеть распределительных газопроводов общей протяженностью более 50 километров. Техническую возможность для получения голубого топлива получили 1 300 домовладений.

Новая газораспределительная инфраструктура охватывает 34 улицы в микрорайонах Еловка и Спецпоселок. Здесь располагаются частные жилые дома, хозяева которых давно мечтали о газе. Благодаря программе социальной догазификации эту проблему удалось решить: весной 2022 года компания «Регионгаз-инвест» приступила к строительству газопроводов до границ земельных участков домовладений и за год выполнила все работы.

– Завершено три крупных взаимосвязанных этапа газификации муниципалитета. Это газопровод высокого давления и распределительные сети. Дальше газ должен зайти в дом. Губернатор Евгений ­Куйвашев только за последний год принял несколько решений, которые облегчают возможность жителям провести газ в свои дома. Уверен, что уже к концу этого года газификация Тавды будет полностью завершена, – сказал на торжественной церемонии областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Слева направо: областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, советник губернатора Свердловской области Виктор Лачимов и глава Тавды Валентин Миронов зажигают символический газовый факел Фото: Департамент информполитики СО

– Газификация Тавдинского городского округа идет высокими темпами. До конца 2024 года мы должны газифицировать в общей сложности 4,9 тысячи домовладений. Дорогие тавдинцы, призываю вас активнее подключаться к газовым сетям, – добавил глава муниципалитета Валентин Миронов.

На момент запуска газопроводов владельцы 50 домовладений заявили о готовности к подключению. В ближайшее время их количество увеличится, прогнозируют в тавдинской мэрии.

– У нас все понимают, что газ – это большое благо и совсем другой уровень жизни, – поделилась с «ОГ» жительница города, пенсионерка Нина Узенькова. – Не нужно запасаться дровами, не нужно переживать за отопление и горячую воду. Все это есть теперь. Будем подключаться.