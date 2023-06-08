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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 июня 2023, 22:56

Вектор на Гальянку

  Пресс-служба администрации Н.Тагила
В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» Нижний Тагил участвует с 2019 года. Фото: Пресс-служба администрации Н.Тагила

В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» Нижний Тагил участвует с 2019 года. Фото: Пресс-служба администрации Н.Тагила

В 2022 году второй по величине город Свердловской области – Нижний Тагил – отметил 300-летие. К этой дате в муниципалитете были реализованы десятки проектов в самых разных сферах жизни тагильчан. Сегодня Нижний Тагил не снижает набранных темпов развития. Запущены новые проекты, призванные сделать жизнь в городе еще более комфортной. Особое внимание местные власти уделяют самому быстрорастущему району – Гальяно-Горбуновскому массиву (ГГМ), где идет активная застройка и уже проживает более 100 тысяч человек. 

Стройка, которую ждали

Весной этого года на Гальяно-Горбуновском массиве началось строительство культурно–образовательного центра. Он будет состоять из двух зданий – в одном разместится школа искусств, в другом – IT-куб. Вокруг них строители оборудуют территорию с детскими игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и парковкой для автомобилей.

– Жители очень ждали этой стройки, – отмечает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – В районе много учреждений физкультуры и спорта, а вот учреждений культуры и дополнительного образования не хватало. Детям, проживающим на Гальянке, приходилось ездить в музыкальные и художественные школы, кружки технической направленности в другие микрорайоны. Теперь эта проблема будет решена.

Стоимость проекта – 470 млн рублей. Он реализуется в рамках соглашения между администрацией города, областным правительством и ЕВРАЗ НТМК. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас строители выполняют фундаментные работы. 

– График достаточно плотный, до наступления холодов необходимо полностью смонтировать каркасы зданий, закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам, – сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Дворовый переворот

С 2017 года в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивают дворовые пространства. За это время комплексно отремонтировано 25 дворов, объединяющих более 90 многоквартирных домов. В этом году планируется благоустроить два больших двора, и один из них – на ГГМ, по улице Дружинина, 39. Его площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. 

– Строительно-монтажные работы на объекте в самом разгаре. Во дворе постоянно работает техника. Подрядчики уже демонтировали старые конструкции и покрытия и приступили к установке бортового камня и подготовке основания под тротуары, – сообщили в пресс–службе мэрии. 

Двор на Дружинина, 39 - очень большой, он объединяет несколько многоквартирных домов Фото: Пресс-служба администрации Н.Тагила

Директор управляющей компании, обслуживающей территорию, Ольга Иванкова рассказала, что двор после благоустройства кардинально преобразится: 

– Возле подъездов появятся лавочки и урны, будут расширены проезды, заасфальтированы пешеходные дорожки. Основную парковку расположат за домом. Позаботятся и о досуге жильцов. В центре двора появится детская развивающая зона для разных возрастов. На ее оборудование в проекте предусмотрено шесть миллионов рублей. Рядом построят баскетбольную площадку с резиновым покрытием. 

И медицина

Вчера в Нижнем Тагиле после ремонта открылась детская поликлиника с бассейном по улице Тагилстроевской. Она обслуживает 13,2 тысячи детей. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стоимость – 50 млн рублей. В поликлинике полностью обновили кабинеты участковых врачей и физиотерапевтическое отделение. Заменили сети, сантехнику и электрику, установили новые светильники и мебель. Также был отремонтирован детский бассейн. 

Одеваем дороги

В этом году в ремонт дорог в Нижнем Тагиле планируется вложить более 900 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На территории ГГМ будут отремонтированы сразу несколько дорожных участков. Одна из главных строительных площадок – улица Тагилстроевская. 

– Сейчас у нас полным ходом идут работы по устройству дорожной одежды. Ежедневно на объекте задействовано порядка 10 единиц техники и 15 специалистов. Работаем в соответствии с графиком. Уже выполнили порядка 60 процентов от намеченного объема работ, – рассказал главный инженер компании–подрядчика Егор Исаков.

– Центр Гальянки принимает совершенно другой вид, – подчеркнул Владислав Пинаев. – Уверен, жители района это оценят. Все, что сейчас делается в районе, – работа на длительную перспективу. Благодаря этим проектам качество жизни тагильчан будет расти. Это главная задача на сегодня.

Областная газета Свердловской области
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