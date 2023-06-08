В Новоуральске восстановили фонтан

Водный напор пока небольшой, но в ближайшее время фонтан «разойдется». Фото из личного архива Вячеслава Тюменцева.

Специалисты управления городского хозяйства запустили уличный объект в работу к предстоящему Дню России, рассказал глава города Вячеслав ТЮМЕНЦЕВ.

В середине мая городской фонтан перестал функционировать. Как выяснилось, вышел из строя насос, который обеспечивал необходимое давление и расход воды.

– Перед специалистами коммунальной службы встала задача – не только найти отечественные аналоги деталей, но и успеть привести в порядок оборудование до главного праздника страны. Очень рад, что все получилось, – рассказал глава.

Фонтан будет работать все лето в ежедневном режиме с 09.00 до 22.00. Вокруг него любят прогуливаться мамочки с детьми (на фото), подростки и пожилые люди. В соцсетях новость о возобновлении работы фонтана жители встретили на ура.