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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 июня 2023, 23:22

В Новоуральске восстановили фонтан

Водный напор пока небольшой, но в ближайшее время фонтан «разойдется». Фото из личного архива Вячеслава Тюменцева.

Водный напор пока небольшой, но в ближайшее время фонтан «разойдется». Фото из личного архива Вячеслава Тюменцева.

Специалисты управления городского хозяйства запустили уличный объект в работу к предстоящему Дню России, рассказал глава города Вячеслав ТЮМЕНЦЕВ. 

В середине мая городской фонтан перестал функционировать. Как выяснилось, вышел из строя насос, который обеспечивал необходимое давление и расход воды. 

– Перед специалистами коммунальной службы встала задача – не только найти отечественные аналоги деталей, но и успеть привести в порядок оборудование до главного праздника страны. Очень рад, что все получилось, – рассказал глава. 

Фонтан будет работать все лето в ежедневном режиме с 09.00 до 22.00. Вокруг него любят прогуливаться мамочки с детьми (на фото), подростки и пожилые люди. В соцсетях новость о возобновлении работы фонтана жители встретили на ура. 

Областная газета Свердловской области
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