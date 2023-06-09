В Каменске-Уральском в этом году благоустроили первый двор в рамках программы по формированию комфортной городской среды

Благоустройство двора прошло в районе улиц Калинина, 41 и Каменская, 58, 60 и 62. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для жильцов четырех многоэтажных домов в Каменске-Уральском по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили двор.

Объект находится в районе улиц Калинина, дом 41 и Каменская, дома 58, 60 и 62. Там появились удобные и вместительные парковки, детские игровые комплексы, площадки с тренажерами, поле для игры в футбол и занятий гимнастикой, скамейки в зоне тихого отдыха и аккуратные газоны. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всего в Каменске-Уральском по программе благоустроено уже 37 дворов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, особенность города заключается в комплексном подходе к благоустройству дворовых и общественных территорий. В этом помогает профессионализм подрядчиков.

"В итоге из года в год территории для комфортного проживания, отдыха и досуга горожан прирастают. Собственники многоквартирных домов постигают азы бережного отношения к тому, что создано, в том числе при их финансовом участии", — отметил Николай Смирнов.

На благоустройство двора было направлено 20 миллионов рублей, из них 16 миллионов — средства из бюджетов разных уровней, 4 миллиона — из областного.

В 2023 году в 38 муниципальных образованиях Свердловской области будет благоустроено 13 дворов и 45 общественных территорий. Площадки выбрали жители в ходе рейтингового голосования в прошлом году. Работы пройдут в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая сумма софинансирования составляет 1,73 миллиарда рублей, она предусмотрена в бюджете Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область заняла лидирующие места во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

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