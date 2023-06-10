Активность горожан помогла преобразить набережную Верхней Туры

Обновленный участок набережной открыли в Верхней Туре. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхней Туре открыли для горожан обновленную набережную. Территорию благоустроили в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В общей сложности реализация проекта обошлась в 192 миллиона рублей, из них почти 88,5 миллионов рублей — средства федерального бюджета, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Вторая очередь благоустройства стала возможной благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. Это вторая победа города. Этот конкурс реализуется в рамках поручений Президента Владимира Путина. Верхняя Тура каждый год благоустраивает разные общественные пространства. Так появился парк молодоженов, парк здоровья, две очереди набережной. В конце года будет сдана еще одна территория. Это заслуга всей команды города, главной частью которой являются горожане. Если бы вы активно не голосовали, то территории бы не благоустраивались", — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На набережной появились причалы для лодок, спуски к ним, создана прогулочная зона и велопешеходная дорожка, также оборудована пляжная зона с белым песком, где установлены лежаки и игровые комплексы для детей, построен амфитеатр "Тещин мост", с него открывается вид на гору Ермака и всю набережную.

Кроме этого, на обновленной территории появились плавучие беседки и пирсы для рыбаков. Набережную украсили композицией из металла, отсылающей к заводских цехам градообразующего предприятия.

Победу в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды Верхняя Тура получает во второй раз. Первую очередь обновленной набережной открыли в 2019 году в присутствии министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Это историческое событие для нашего города. Мы открываем вторую очередь нашей замечательной акватории. Вспоминается момент, когда наш Президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы малые города и исторические поселения участвовали в конкурсах по благоустройству общественных территорий. У нас были сомнения, но в 2018 году мы заявились на этот конкурс и стали единственной территорией Свердловской области, одержавшей победу. Благоустроив историческую часть набережной, мы очень хотели продолжить благоустройство. Снова приняли участие в конкурсе и победили", — сказал глава городского округа Верхняя Тура Иван Веснин.

Иван Веснин поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за средства, направленные из бюджета региона в качестве дополнения к федеральному гранту.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства завершилось 31 мая. На Среднем Урале участие в нем принимали 55 муниципалитетов. По итогам голосования заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Свердловскую область в числе самых активных регионов.

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