Дорожники Екатеринбурга полностью завершили ремонт трех участков городских улиц

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" специалисты завершили работы на трех участках улиц Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, на улице Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов, где в течение месяца шел ремонт, подрядной организации осталось только нанести разметку. На участке протяженностью 500 метров и площадью 7 тысяч квадратных метров рабочие уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах.
Полностью завершен ремонт на улице Машинной от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской, а также на Белинского от дома № 108 до Декабристов.
Максимально близки к завершению работы на участках улиц:
- 8 Марта от дома № 55 до дома № 127 (от Декабристов до Отто Шмидта);
- Репина от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;
- Шейнкмана от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- Летчиков от Пехотинцев до Выездного переулка.
Отметим, что в этом сезоне в рамках реализации нацпроекта ведется ремонт 19 участков автомобильных дорог общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра.
Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог.
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