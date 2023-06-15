Дорожники Екатеринбурга полностью завершили ремонт трех участков городских улиц

В этом сезоне ведется ремонт 19 участков автомобильных дорог общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров. Фото: Галина Соловьева

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" специалисты завершили работы на трех участках улиц Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на улице Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов, где в течение месяца шел ремонт, подрядной организации осталось только нанести разметку. На участке протяженностью 500 метров и площадью 7 тысяч квадратных метров рабочие уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах.

Полностью завершен ремонт на улице Машинной от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской, а также на Белинского от дома № 108 до Декабристов.

Максимально близки к завершению работы на участках улиц:

8 Марта от дома № 55 до дома № 127 (от Декабристов до Отто Шмидта);

Репина от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;

Шейнкмана от Челюскинцев до проспекта Ленина;

Летчиков от Пехотинцев до Выездного переулка.

Отметим, что в этом сезоне в рамках реализации нацпроекта ведется ремонт 19 участков автомобильных дорог общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог.

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