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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 июня 2023, 11:16

В Екатеринбурге по заявке жителей отремонтируют еще одну дорогу

Ремонт дороги

По заявке жителей Екатеринбурга будет отремонтирована дорога на улице Фрезеровщиков протяженностью 800 метров. Фото: Борис Ярков

Дорогу на улице Фрезеровщиков от дома № 80 до Шефской в Екатеринбурге приведут в порядок этим летом. С заявкой на ремонт к городским властям обратились жители микрорайона Эльмаш, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Горожане рассказали, что дорога пользуется популярностью у автомобилистов и на ней всегда наблюдается интенсивное движение. В городской мэрии обращение жителей поддержали и включили участок улицы в график ремонта.

Уже скоро подрядчики приступят к работам, на участке протяженностью 800 метров и площадью 13 725 квадратных метров уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, нанесут дорожную разметку.

Также по заявке жителей в этом году в порядок приведут дороги на улице Старых Большевиков, от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов, на улице Репина, от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой, и улице Патриса Лумумбы, от Братской до Санаторной.

В екатеринбургской администрации отметили, что жители могут оставить заявки на ремонт дорог на сайте "Дорожная инспекция / Карта убитых дорог", перейти на который можно с официального городского портала. Все обращения жителей рассматриваются, после чего участки дорог вносят в список на ремонт.

Напомним, улицы в разных районах Екатеринбурга приводят в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). В текущем году по нацпроекту в столице Урала отремонтируют 19 участков дорог протяженностью 18,8 километра.

Ранее "Областная газета" рассказывала, где в Екатеринбурге уже завершен ремонт дорог.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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