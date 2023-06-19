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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 июня 2023, 14:03

К 300-летию Екатеринбурга энергетики благоустроят парк Чкалова

Проект благоустройства парка Чкалова

На детской площадке уложат удобное покрытие, установят современные игровые комплексы и скамейки для отдыха родителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

При активной поддержке компании "Россети Урал" парк Чкалова будет благоустроен в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Планируется, что на центральной парковой аллее и на прилегающей к ней территории подрядчики модернизируют зоны отдыха, установят оригинальные архитектурные формы. Чаша бассейна, которая законсервирована и используется как клумба, будет демонтирована. Вместо нее появится современное озеленение.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Детская площадка будет полностью обновлена. Здесь уложат удобное покрытие, установят современные игровые комплексы и скамейки для отдыха родителей. Для малышей появится специальный сенсорный газон, который помогает в том числе детям с нарушением зрения изучать мир на ощупь.

Будут оборудованы фотозоны со скворечниками. Энергетики планируют провести в подшефном парке мастер-классы по созданию домиков для птиц и уроки экологии. Созданные руками местных жителей скворечники повесят в парке и других городских пространствах.

Ожидается, что работы по частичной реконструкции парка будут завершены к началу августа.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Средний Урал в лидерах по числу заявок на Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений.

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Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.

Областная газета Свердловской области

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