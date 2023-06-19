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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 июня 2023, 21:59

Таежный начали отстраивать вслед за Сосьвой

  све.рф
Все дома будут возведены до конца строительного сезона. Фото: све.рф

Все дома будут возведены до конца строительного сезона. Фото: све.рф

Первые комплекты для строительства новых каркасных домов привезли в Таежный в конце прошлой недели. В трех домах строители уже настелили полы, смонтировали стены, потолочные перекрытия и начали кровельные работы. Дома будут предоставлять по договору социального найма тем, кто остался без жилья в результате апрельского пожара.

Из-за болотистого грунта новые дома возводят на винтовых сваях.  На сборку одного дома требуется около пяти дней. В доме предусмотрены помещения для гардеробной, котельной, кухни, гостиной и спальни. Всего планируется возвести 26 домов площадью 42 кв. метра каждый.

Согласно поручениям губернатора, которые поддержал Президент РФ Владимир Путин, жилье должно быть восстановлено в течение одного строительного сезона.

В Сосьве продолжается возведение «многоквартирника» и 25 индивидуальных домов для погорельцев. Работы идут с опережением графика.

Областная газета Свердловской области
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