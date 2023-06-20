До конца года со дна Черноисточинского водохранилища поднимут более 500 тысяч кубометров отложений

Черноисточинское водохранилище является главным питьевым источником водоснабжения Нижнего Тагила. Фото: Алексей Кунилов

Рекультивация Черноисточинского водохранилища продолжается в Свердловской области. До конца 2023 года со дна водоема поднимут более 500 тысяч кубометров отложений. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Чистая вода", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает департамент информационной политики региона.

"Общий объем финансирования мероприятия составил за четыре года 442,3 миллиона рублей, из них в 2023 году — 145,6 миллиона рублей. В период с января по апрель производился вывоз обезвоженного грунта с площадки складирования в питомник города Нижний Тагил. Осенью запланировано завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов на выездном заседании комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания региона.

Черноисточинское водохранилище является главным питьевым источником водоснабжения Нижнего Тагила. Очистка дна водоема началась в 2020 году. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Второй год для подъема ила применяется специализированная водная техника — земснаряд.

"Сегодня Нижний Тагил — это особая зона внимания и у губернатора Свердловской области, и у Президента РФ. В городе комплексно решаются вопросы сразу по нескольким направлениям, и поэтапное улучшение обстановки очевидно", — сказал председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды регионального Заксобрания Сергей Никонов.

Реализация всех программ находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Весной глава региона выделил Нижнему Тагилу средства на начало строительства станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск. С ее помощью чистой питьевой водой будут обеспечены более 200 тысяч жителей. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета на 2023 и 2024 годы будет направлено 887 миллионов рублей, из областного — 66,7 миллиона, из местного — 105,9 миллиона рублей.

Ранее Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе.