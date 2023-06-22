В Кушве после реконструкции открыли мемориал погибшим от ран в госпиталях

На мемориале установлен обелиск с колоколом и постамент с именами погибших. Фото: пресс-служба администрации Кушвинского городского образования

После комплексной реконструкции в Кушве в День памяти и скорби открылся мемориал воинам, погибшим от ран в местных госпиталях. Воинское захоронение бойцов Великой Отечественной войны благоустроили по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, за два года на восстановительные работы было направлено более 29,4 миллиона рублей.

"Очень важно, что именно сегодня, в эту памятную дату открывается воинское захоронение в Кушве. Это событие важно для всех поколений — это и сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, и место силы для будущих поколений. Мы должны понимать, что наша победа и наша сила только в единстве. Я уверен, что здесь будут проходить знаковые события: вручение паспортов, отправка на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ", — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В конце августа 1941 года в Кушву с Ленинградского фронта прибыл первый эшелон раненых. В развернутых здесь госпиталях врачи и медсестры вылечили тысячи раненых. Но 18 солдат и офицеров умерли от ран. Их похоронили на городском кладбище. В 1989 году решением мэрии останки бойцов перенесли на отдельную территорию, рядом с улицей Шляхтина. Возле захоронения установили обелиск с колоколом и постамент с именами погибших. Для этого мемориала кушвинцы привезли из Волгограда горсть земли с Мамаева кургана.

Реставрация, ремонт и благоустройство мемориала в Кушве проводились с учетом сохранения историко-культурной значимости. На исторические места возвращены отреставрированные памятники Герою Советского Союза Александру Рыжову и полному кавалеру ордена Славы Филиппу Бородулину. Восстановлена стена из красного кирпича и стела с колоколом.

Территория площади, ступени, ведущие к мемориальному сооружению, и пешеходные дорожки облицованы противоскользящими, термообработанными гранитными плитами. Для маломобильных людей предусмотрен вход на площадку по пешеходной дорожке без ступеней. Установлены скамьи и урны со стилизованной символикой Победы Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Вся территория освещена и обеспечена системой наблюдения и автоматизированной передачей данных об опасных ситуациях в рамках реализации проекта "Умный город" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Отметим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе проводится комплексная работа по восстановлению воинских захоронений. С 2019 года по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества до 2024 года" в регионе восстановлено 77 воинских захоронений, установлены 38 мемориальных знаков, а также на мемориальных сооружениях нанесено 147 имен погибших при защите Отечества.

Всего с 2017 по 2022 годы благоустроено 15 общественных территорий — это бульвары, площади, улицы, аллеи и скверы Победы, а также территории, прилегающие к Вечным огням, мемориалам.

В 2023 году планируется благоустроить Аллею славы и завершить работы по благоустройству мемориала воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов по улице Коммунистической в Полевском городском округе , а также планируется благоустроить "Сквер Памяти Героев" в поселке Половинном городского округа Верхний Тагил.

Между правительством Свердловской области и Министерством обороны России заключено соглашение о софинансировании работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Всего из федерального бюджета предусмотрено 20 миллионов рублей, из областного — 48 миллионов рублей. Наиболее крупные проекты, реализованные в рамках этой программы — братская могила "Мемориала Руш" в Горноуральском городском округе, памятник воинам, погибшим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в Первоуральске, воинское захоронение "Памятник участникам Великой Отечественной войны, погибшим от ран в госпиталях Кировграда", воинское захоронение "Мемориальный комплекс — Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале Ленинского района Нижнего Тагила", братская могила в микрорайоне Зеленцовском города Серова.

Ранее "Областная газета" писала, что в Невьянске после реставрации открыли мемориал памяти трудармейцев из Средней Азии.

Еще по теме:

Школьники в Волчанске встретились с героями книги "Дети войны"

Темой пленарного заседания Форума городов трудовой доблести стала промышленная мобилизация как фактор Победы

В Екатеринбурге открылся центр патриотического воспитания, созданный по поручению Владимира Путина