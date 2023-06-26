В Свердловской области в рамках губернаторской программы при поддержке белорусских партнеров заменили почти 600 лифтов

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" заменено 2 920 отслуживших свой срок лифтов. Фото: Павел Ворожцов

В многоквартирных домах Среднего Урала, жильцы которых аккумулируют взносы на капремонт на счете регионального оператора, установлено более 2,9 тысячи новых лифтов. Около 20% из них — белорусского производства. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что замена лифтов проводится с 2016 года в рамках инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ускоренной программы обновления лифтового оборудования. Глава региона поставил задачу до февраля 2025 года заменить все лифты, которые находятся в эксплуатации более 25 лет. В региональном Фонде капремонта отмечают, что она будет выполнена с опережением сроков.

Как отметил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов, всего за время реализации программы капремонта в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" заменено 2 920 отслуживших свой срок лифтов и каждый пятый лифт — производства завода "Могилевлифтмаш".

По словам представителя подрядной организации Андрея Савинцева, с 2016 по 2022 год было установлено 570 белорусских лифтов. У них высокая энергоэффективность, что позволяет значительно экономить на электроэнергии, механизмы оснащены частотными преобразователями, благодаря чему обеспечивается плавность движения кабины и дверей. Также эти лифты просты в эксплуатации и обслуживании.

"С 2023 года мы уже вышли на плановую замену лифтов в домах, выбравших копить денежные средства на капремонт в "общем котле". В этом году меняем 93 лифта в 46 жилых домах, расположенных на территории муниципальных образований: Екатеринбурга, Новоуральска, Краснотурьинска, Ревды, Полевского, Лесного, Верхней Пышмы и Заречного. Сегодня все электронные аукционы завершены, подрядные организации определены, работы начались", — рассказал глава регионального Фонда капремонта Станислав Суханов.

Отметим, вопросы замены лифтов в жилых домах всегда находились на личном контроле губернатора. С 2019 года инициатива носит неофициальное название "Программа Куйвашева". Так ее назвал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Опыт Свердловской области был растиражирован в других российских регионах.

Свердловская область — один из немногих субъектов страны, где по решению главы региона на замену старых лифтов в домах, в которых жильцы аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах, выделяются деньги из областного бюджета, а также применяется механизм рассрочки платежа сроком до 5 лет. Всего в 2023 году на замену лифтов в домах со спецсчетами в региональном бюджете предусмотрено более 400 миллионов рублей. В общей сложности по программе субсидирования планируется заменить около 300 лифтов в многоквартирниках, где открыт специальный счет.

Республика Беларусь — один из ключевых партнеров Свердловской области. В этом году страна стала партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В рамках выставки в Екатеринбурге с 7 по 11 июля на площадке ТЦ "МЕГА" пройдет фестиваль-ярмарка белорусских товаров "От всего сердца".

Ранее "Областная газета" писала, что открытые уроки капитального ремонта посетили более тысячи свердловских школьников.

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