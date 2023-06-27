Серовский праздник двора на федеральном уровне признан лучшей практикой добровольчества для развития городской среды

Волонтеры организовали акцию, чтобы привлечь жителей микрорайона на субботник. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Праздник двора "Все на субботник!", который прошел в Серове, признан Министерством строительства и ЖКХ РФ лучшей практикой добровольчества для развития городской среды. Его организовал городской отряд волонтеров "Я — доброволец" в рамках весенней Недели добра. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что вовлечение жителей в проект "Формирование комфортной городской среды" — одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда".

По информации министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, Минстрой РФ опубликовал сборник лучших практик деятельности добровольческих и молодежных объединений в сфере развития территорий за 2022 год. Он разделен на 3 тематических раздела: "Вовлечение жителей в решение вопросов городской среды с привлечением добровольцев", "Проекты молодежи в сфере создания комфортной городской среды", "Экология в городе".

"В эти разделы вошли 13 молодежных и добровольческих инициатив в сфере развития территорий, в том числе наш серовский проект", — рассказал Николай Смирнов.

Волонтеры в Серове организовали эту акцию, чтобы привлечь жителей микрорайона на субботник и призвать соседей бережно относиться к общедворовому имуществу. Они также рассказали горожанам об объектах, которые планируется благоустроить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Волонтеры и жители активно участвуют в акциях по благоустройству родного города, потому что только вместе, поддерживая инициативы и учитывая мнения, можно добиться результата. Мы рады, что наш опыт оценен и будет работать на других территориях", — подчеркнул глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

В субботнике приняли участие более 60 человек, среди них дети, молодые семьи, молодежь, пенсионеры. Управляющая компания "Альтернатива", которая обслуживает дома микрорайона, обеспечила участников субботника инвентарем, перчатками и мусорными мешками. Благодаря празднику сформировалось дворовое сообщество из активных жителей микрорайона.

Всего в 2022 году в реализацию мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в российских городах было вовлечено более 280 тысяч волонтеров в сфере развития территорий. Лучшие практики опубликованы на сайте.

Ранее "Областная газета" писала, что активность горожан помогла преобразить набережную Верхней Туры.

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