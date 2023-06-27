По поручению Евгения Куйвашева завершается строительство дороги к кварталу многодетных семей в Бобровском

Новая подъездная дорога позволит сделать территорию квартала максимально доступной для пешеходов и автотранспорта. Фото: Полина Зиновьева

В Бобровском строительство дороги к кварталу многодетных семей ("Литературному кварталу"), которое ведется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, завершится в течение двух-трех недель. К домам беспрепятственно смогут подъехать скорая помощь, пожарные и другие службы, а дети будут добираться на учебу на школьном автобусе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, в Бобровском применен комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры. Кроме строительства новой дороги Евгений Куйвашев инициировал в поселке масштабный ремонт прилегающей улицы. По поручению губернатора для софинансирования строительства дороги к кварталу многодетных семей в госпрограмме на этот год было предусмотрено почти 95 миллионов рублей.

Фото: Полина Зиновьева

"Буквально в прошлом году мы с Дмитрием Андреевичем [Нисковских] добирались сюда по глине. А сегодня мы уже едем по дороге, которая готова на 95%. В дополнение к этим работам в июне был заключен контракт на ремонт девяти километров региональной дороги, идущей через поселок. При ритмичном финансировании есть возможность завершить работы до конца года. Вместе с новой улицей получится почти 12 километров новой дороги для Бобровского за один год", — рассказал Василий Старков.

Сейчас дорожники отсыпают обочины и ведут устройство кюветов. Зимой строители готовили основание дороги, а как только позволила погода, начали ее асфальтировать. Были оборудованы остановочные карманы для школьного автобуса, а в перспективе — для общественного транспорта.

Фото: Полина Зиновьева

Из-за мягких грунтов основание дороги составило около 1,6 метров. Уложено два слоя щебня, геотекстиля и песка. Сверху рабочие уложили по 7 сантиметров нижнего и верхнего слоев. Лабораторные пробы брались после каждого прохода асфальтоукладчика.

Отметим, что ранее здесь была проселочная дорога, ведущая через поле. В распутицу она превращалась в топкую грязь, затрудняя въезд и выезд из квартала.

Фото: Полина Зиновьева

"Жители ждут ее [дорогу] около пяти лет, с тех пор, как только получили земельные участки. Сейчас мы заканчиваем первый этап строительства подъездных путей к этой территории. Доложим губернатору о завершении работ и обратимся за поддержкой второго этапа строительства в 2024–2025 году", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Он также добавил, что необходимо построить еще 2 750 метров дорог с твердым покрытием, чтобы обустроить улицы, закольцевать улицу Лермонтова и еще ряд улиц с этой основной дорогой.

Фото: Полина Зиновьева

Новая подъездная дорога позволит сделать эту территорию максимально доступной для пешеходов и автотранспорта.

Напомним, в жилом квартале в Бобровском выделены земельные участки под строительство для многодетных семей. По словам Дмитрия Нисковских, в этом квартале уже предоставлено 400 участков, запланировано еще 400. Это сопоставимо с населением нескольких небольших поселков. Сегодня в "Литературном квартале" уже живут около 70 семей из разных уголков Свердловской области. Со строительством дороги возникли сложности из-за прав собственности на земельный участок, по которому она должна была пройти. При поддержке Евгения Куйвашева этот вопрос удалось решить.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что в Белоярском городском округе завершается строительство путепровода у деревни Поварня.

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