В Краснотурьинске завершается благоустройство двух общественных территорий

Проект второй очереди акватории реки Турья получил федеральный грант в размере 80 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благоустройство сразу двух общественных территорий завершается в Краснотурьинске. В ходе рабочей поездки министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов оценил реконструкцию Тихомировского парка и зоны акватории реки Турья. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Благоустройство территорий проводится в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области" и Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Тихомировский парк — пространство в глубине жилого квартала. За эту территорию жители города отдали наибольшее число голосов в рейтинговом голосовании в 2020 году.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Реконструкция парка началась в 2021 году и к настоящему времени уже выполнены все работы по освещению, укладке плиточных дорожек. Ведется озеленение территории рулонным газоном, высадка деревьев и кустарников. Скоро здесь также появятся различные художественно-декоративные элементы и игровые комплексы. Окончание всех работ запланировано к 1 сентября", — рассказал Николай Смирнов.

Еще один объект благоустройства в Краснотурьинске — вторая очередь акватории реки Турья. Этот проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2021 году и получил федеральный грант в размере 80 миллионов рублей. Общая же стоимость всех работ превышает 160 миллионов рублей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благоустраиваемая территория площадью 27,4 тысячи квадратных метров расположена на противоположном берегу реки Турьи — напротив набережной, которую благоустроили в предыдущие годы. Она включает в себя 8 зон, которые соединены между собой интересными переходами:

"Площадь Серова" — событийная площадка со сценой, детской зоной "Самолет Серова", арт-объектом "Автомобиль Серова", малыми архитектурными формами для комфортного отдыха;

"Площадь "Металлург" и пикник-зона" — площадка для пленэров, мангальная зона с панорамными беседками, восстановленная скульптура металлурга, арт-объекты, деревянные пирсы, территория для активных водных развлечений;

Площадь "Радиоволна" с объектами общепита, амфитеатрами, встроенными в ландшафт и функциональным арт-объектом "Маяк";

"Центральный променад" — площадка под перспективные объекты — ресторан "Попов" и коворкинг "Карпинский", арт-объект "Связь поколений", профориентационный центр, малая сцена;

детская площадка "Конжак", дизайн которой отражает идею одноименного международного горного марафона. Ее элементы позволят детям исследовать ландшафт и природные материалы (песок, щепу, дерево);

"Отдых у воды" — зона с волейбольными и детскими площадками, лыже-лодочной станцией, трибунами, местом для занятий флай-йогой, также предусмотрена территория, где в перспективе будет размещен бассейн;

Площадь "Азбука Морзе" — площадка для воркаута и арт-объект в виде блокнота с азбукой Морзе;

информационно-познавательный маршрут Тропа (улица) Открытий — пешеходный променад с небольшими объектами общепита, площадками для размещения перспективных объектов.

По словам Николая Смирнова, оригинальное архитектурное решение сделает новую набережную непохожей ни на один из ранее выполненных проектов в Свердловской области. Работы планируется завершить до 1 сентября 2023 года.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Средний Урал в лидерах по числу заявок на Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений.

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