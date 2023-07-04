На Среднем Урале к более чем 25 тысячам частных домов бесплатно проложены газовые сети

Жители Свердловской области подали более 72 тысяч заявок, из которых в работу принято более 52,5 тысяч. Фото: Борис Ярков

Газовики Свердловской области по заключенным договорам бесплатно проложили газовые сети к более чем 25 тысячам частных домов. 9,8 тысячи собственников уже подключились к голубому топливу.

"Всего же в рамках реализации программы догазификации жителями Свердловской области подано более 72 тысяч заявок, из которых в работу принято более 52,5 тысяч. По ним заключено более 49 тысяч договоров, а еще 1,5 тысячи направлены на подписание собственникам. Техническая возможность для подключения создана для более 57,5 тысяч частных домов", — приводит слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова департамент информационной политики Свердловской области.

По информации Николая Смирнова, наиболее активно строительство газовых сетей ведут "Регионгаз-инвест" и "Газпром газораспределение Екатеринбург", которые уже выполнили более 75% от плана до 2024 года.

Отметим, что до конца следующего года планируется создать техническую возможность для подключения более чем 72 тысяч домовладений Свердловской области.

Напомним, президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе введен расширенный пакет мер социальной поддержки по социальной газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей. Субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в сельских территориях, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Увеличен перечень работ и оборудования, на которые распространяются субсидии.

По поручению губернатора создана интерактивная карта социальной догазификации. Она позволяет любому жителю Свердловской области проверить, когда его дом планируется подключить к газу. На портале также зарегистрированы все администрации муниципалитетов, которые в десятидневный срок рассматривают заявки на газификацию от газораспределительных организаций.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области обслуживать газовое оборудование будут только газораспределительные организации.

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