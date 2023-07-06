Евгений Куйвашев инициировал введение мер дополнительного стимулирования программы догазификации на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал введение мер дополнительного стимулирования выполнения программы догазификации. На заседании регионального правительства решено внести законопроект об освобождении ряда организаций от уплаты налога на объекты, созданные в ходе реализации программы газификации, на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.
«Речь идет об установлении налоговой льготы для газораспределительных организаций, промышленных и иных организаций Свердловской области, а именно об освобождении на три года от уплаты налога в отношении имущества, созданного в 2024 году в рамках региональной программы газификации ЖКХ», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.
Сейчас по инициативе губернатора в регионе действует пониженная ставка по налогу на имущество для таких организаций. Обнуление этого налога станет дополнительным стимулом, позволяющим создать техническую возможность для подключения более 92 тысяч домовладений к сетям газораспределения до 2030 года.
Напомним, согласно президентской программе социальной газификации в уже газифицированных населенных пунктах газопровод до границ земельного участка жителей подводится бесплатно. По инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер соцподдержки по социальной газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей.
Субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются:
- многодетным и малоимущим семьям,
- бюджетникам, живущим в сельских территориях,
- участникам Великой Отечественной войны,
- инвалидам,
- ветеранам боевых действий,
- уральцам, имеющим право на иные льготы.
Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Увеличен перечень работ и оборудования, на которые распространяются субсидии.
По поручению Евгения Куйвашева создана интерактивная карта социальной догазификации, которая размещена на региональном портале по технологическому присоединению к сетям Свердловской области. Она позволяет проверить, когда тот или иной дом планируется подключить к газу. На портале также зарегистрированы все администрации муниципалитетов, которые оперативно, в десятидневный срок, рассматривают заявки на газификацию от газораспределительных организаций.
Ранее «Областная газета» писала, что на Среднем Урале к более чем 25 тысячам частных домов бесплатно проложены газовые сети.
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