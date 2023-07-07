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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 июля 2023, 11:20

Магазины на колесах доедут до отдаленных сел

  Департамент Информационной политики
Первым субсидией на автолавку от областных властей воспользовался предприниматель Алексей Кушников (на фото справа). Фото: ДИП

Первым субсидией на автолавку от областных властей воспользовался предприниматель Алексей Кушников (на фото справа). Фото: ДИП

Жители отдаленных сел и деревень Алапаевского района, где нет торговых точек, смогут покупать товары первой необходимости в автолавке. До конца года в регионе заработают еще три магазина на колесах, они будут обслуживать малонаселенные и труднодоступные сельские населенные пункты Ирбитского, Красноуфимского и Талицкого районов. Решение о выделении в 2023 году почти 11 миллионов рублей на приобретение передвижных пунктов торговли принял губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 

Автолавка, работающая в Алапаевском районе, – первая на Среднем Урале, затраты на которую были компенсированы за счет региональных и местных средств. Господдержка муниципалитетам предоставлена по итогам конкурсного отбора.

По словам главы министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ведомство заключило соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета для четырех муниципальных образований.

– Кроме того, предоставление субсидии безусловно является мерой государственной поддержки для тех предпринимателей, чьими силами будет организовано выездное обслуживание», – отметила Анна Кузнецова.

Стоимость автомагазина, который приобрел индивидуальный предприниматель из Алапаевского района Алексей Кушников, составила 4,1 миллиона рублей. Из них 3,4 миллиона рублей было возмещено.

– На автолавку установлено дополнительное оборудование, благодаря которому она сможет автономно обогреваться в зимнее время. Кроме того, основная будка удлинена до четырех метров, что тоже намного удобнее. Это очень приятно, что региональные власти уделили внимание сельской торговле и приняли решение также поддержать малый бизнес, – рассказал Алексей Кушников.

В администрации муниципального образования Алапаевское уже утвержден график работы автомагазина. Он будет круглогодично выезжать в малонаселенные и отдаленные населенные пункты Маевку, Молтаево, Кулигу, Ермаки, Верхний Яр, Бучину, где нет магазинов.

Отметим, что другие муниципалитеты Свердловской области также планируют пройти отбор для получения субсидии на приобретение автомагазинов в следующем году.

Областная газета Свердловской области
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