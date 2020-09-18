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18 сентября 2020, 15:29

Трёх екатеринбуржцев будут судить за организацию незаконной миграции 2 тысяч иностранцев

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В 2019 году они помогли въехать в Россию почти 2 тысячам иностранцам. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх жителей города, которые занимались организацией незаконной миграции. В 2019 году они помогли въехать в Россию почти 2 тысячам иностранцев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с февраля по октябрь 2019 года двое мужчин и одна женщина, вступив в преступный сговор, организовали незаконный въезд и пребывание в России 1 986 зарубежных граждан. По факту преступления в Кировский районный суд Екатеринбурга было направлено уголовное дело.

Все трое, в зависимости от степени участия, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через территорию РФ, совершённые организованной группой"). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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