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Общество / Суды и криминал
28 сентября 2020, 16:04

Михаил Ефремов подал жалобу на приговор по делу о ДТП

Апелляционная жалоба актёра и его адвокатов поступила в Пресненский суд.

Апелляционная жалоба актёра и его адвокатов поступила в Пресненский суд. Фото: кадр из видеообращения Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Апелляционная жалоба актёра и его адвокатов поступила в Пресненский суд.

В суд поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, а также расширенная жалоба его защитников - Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Помимо этого, в суд поступила ещё одна жалоба - гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра. Ирина Стерхова требует признать её потерпевшей по уголовному делу. Жена Сергея Захарова - Маргарита Захарова незадолго до аварии подала в суд иск о разводе, однако после его гибели дело о разводе было прекращено.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека"), и приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Авария в центре Москвы произошла 8 июня. Пострадавший водитель автомобиля Lada погиб в больнице от полученных травм. В ходе предварительного следствия Михаил Ефремов признавал свою вину, но затем отказался от своих слов, поскольку его адвокат заявил, что нашёл доказательства невиновности актёра. Однако 3 сентября Михаил Ефремов всё-таки признал вину окончательно.

После вынесения приговора Михаил Ефремов выразил недовольство работой Эльмана Пашаева и отказался от его услуг.

Областная газета Свердловской области

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