«Уктусского стрелка» приговорили к пожизненному лишению свободы. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу екатеринбуржца, который расстрелял двух девушек в Уктусском лесопарке. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Суд на основании доказательств, представленных гособвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Александрова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам").

Екатеринбуржцу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Он также должен выплатить потерпевшим Кузнецовой и Солтановым по одному миллиону рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Стоит отметить, что во время оглашения приговора обвиняемый упал в обморок.

Напомним, двойное убийство было совершено ещё 25 августа 2018 года в лесопарке за гостиницей «Уктус». По версии следствия, обвиняемый прибыл на место преступления. Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчина приблизился к двум отдыхающим девушкам и произвёл не мене трёх выстрелов из винтовки, целясь жертвам в головы.

После расправы злоумышленник скрылся с места преступления. Одна девушка скончалась на месте, другая – в больнице.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Раскрыть преступление на первоначальном этапе расследования не удалось. Однако сотрудники Следственного комитета совместно с полицией всё-таки смогли задержать подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном в связи с наличием у следствия неопровержимых улик.