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Общество / Суды и криминал
30 сентября 2020, 16:40

В Екатеринбурге мошенников из Ижевска осудили за многомиллионное хищение средств маткапитала

Двое злоумышленников похитили средства материнского капитала на 26,7 миллиона рублей

Двое злоумышленников похитили средства материнского капитала на 26,7 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге суд вынес приговор мошенникам из Ижевска. Двое злоумышленников похитили средства материнского капитала на 26,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых оказались жители Ижевска Алексей Севрюгин и Игорь Иванов.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с октября 2014 по сентябрь 2018 года злоумышленники похитили средства материнского капитала на общую сумму более 26,7 млн. рублей.

Расследованием уголовного дела занимались следователи УМВД России по Екатеринбургу. Как пояснили в отделении по связям со СМИ городской полиции, для реализации преступного замысла осуждённые разработали сложную схему. Они подыскивали женщин с детьми, проживающих на территории нескольких регионов РФ. Злоумышленники знали об отсутствии у них прав на получение сертификатов материнского капитала вследствие наличия только одного ребёнка. Затем мошенники подделывали медицинские справки о рождении вторых детей у женщин, от которых ранее они получили паспорта и свидетельства о рождении первого ребёнка, и помощью нотариально заверенной доверенности подавали от их имени заявление в органы Пенсионного Фонда России на право распоряжения средствами материнского капитала.

Также один из осуждённых в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

 В феврале 2017 года сотрудники ПФР обратились в полицию. В ходе проверки оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области были вскрыты факты фальсификации документов о рождении детей и возбуждено уголовное дело. 

В общей сложности злоумышленники совершили 59 преступных эпизодов совместно с группой с неустановленных лиц. Материалы в отношении подельников осуждённых выделены в отдельное производство.

Верх-Исетский районный суд уральской столицы признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Суд приговорил Алексея Севрюгина к 6 годам лишения свободы, а Игоря Иванова к 4 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Екатеринбурга о взыскании с подсудимых более 26,7 млн рублей в доход бюджета РФ.

Областная газета Свердловской области

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