В Екатеринбурге мошенников из Ижевска осудили за многомиллионное хищение средств маткапитала

Двое злоумышленников похитили средства материнского капитала на 26,7 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге суд вынес приговор мошенникам из Ижевска. Двое злоумышленников похитили средства материнского капитала на 26,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых оказались жители Ижевска Алексей Севрюгин и Игорь Иванов.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с октября 2014 по сентябрь 2018 года злоумышленники похитили средства материнского капитала на общую сумму более 26,7 млн. рублей.

Расследованием уголовного дела занимались следователи УМВД России по Екатеринбургу. Как пояснили в отделении по связям со СМИ городской полиции, для реализации преступного замысла осуждённые разработали сложную схему. Они подыскивали женщин с детьми, проживающих на территории нескольких регионов РФ. Злоумышленники знали об отсутствии у них прав на получение сертификатов материнского капитала вследствие наличия только одного ребёнка. Затем мошенники подделывали медицинские справки о рождении вторых детей у женщин, от которых ранее они получили паспорта и свидетельства о рождении первого ребёнка, и помощью нотариально заверенной доверенности подавали от их имени заявление в органы Пенсионного Фонда России на право распоряжения средствами материнского капитала.

Также один из осуждённых в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

В феврале 2017 года сотрудники ПФР обратились в полицию. В ходе проверки оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области были вскрыты факты фальсификации документов о рождении детей и возбуждено уголовное дело.

В общей сложности злоумышленники совершили 59 преступных эпизодов совместно с группой с неустановленных лиц. Материалы в отношении подельников осуждённых выделены в отдельное производство.

Верх-Исетский районный суд уральской столицы признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Суд приговорил Алексея Севрюгина к 6 годам лишения свободы, а Игоря Иванова к 4 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора Екатеринбурга о взыскании с подсудимых более 26,7 млн рублей в доход бюджета РФ.