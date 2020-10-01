Телефонные аферисты оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,3 миллиона рублей

В уральской столице продолжают орудовать телефонные мошенники. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице продолжают орудовать телефонные мошенники. Злоумышленники оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, местный житель 1974 года рождения обратился в городское отделение полиции № 12 26 сентября. По словам заявителя, ему позвонили неизвестные и под видом сотрудников банка сообщили, что на его имя открыт кредит в 1,3 млн рублей. При этом ни за какими займами мужчина не обращался.

Звонившие сообщили, что деньги необходимо вернуть в банк. На телефон екатеринбуржца пришли СМС-уведомления с секретными кодами, которые он сообщил мошенникам. Затем, следуя инструкции злоумышленников, мужчина снял деньги в банкоматах и перевёл их на указанные счета.

После этого мужчина понял, что стал жертвой телефонных мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 млн 330 тыс. рублей.

Следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Это далеко не первый случай, когда екатеринбуржцы становятся жертвами телефонных мошенников. О похожем случае сообщалось накануне: ещё один житель уральской столицы попался на уловки аферистов, действовавших по схожей схеме, и перевёл им 3,3 млн рублей.