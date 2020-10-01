Семья бутлегеров из Екатеринбурга попалась на продаже опасного алкоголя

В изготовлении и реализации контрафакта подозреваются отец с сыном. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге поймали продавцов поддельного алкоголя. В изготовлении и реализации контрафакта подозреваются отец с сыном.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, семью бутлегеров задержали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. На разработку операции по поимке злоумышленников ушло четыре месяца.

Продавцов поддельного алкоголя задержали после контрольной закупки партии коньяка и виски. Спецоперация проходила у гостиницы по ул. Челюскинцев в Екатеринбурге. В ходе осмотра по месту жительств задержанных был обнаружен склад суррогатного алкоголя.

В общей сложности полицейские изъяли более двух тысяч бутылок разного объёма с поддельными напитками таких марок, как Chivas Regal и Hennessy, а также 430 литров спиртосодержащей жидкости. На этикетках бутылок не были указаны даты розлива, состав продукции и производитель, а в качестве ГОСТа указывались уже не действующие стандарты. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила более 530 тысяч рублей.

Собранные материалы сыщики направили в региональный Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1970 года рождения и его сына (1999 г.р).

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной продукции, совершённые группой лиц по предварительному сговору) и п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, семья бутлегеров вела свою деятельность с 2018 по август 2020 года. Подозреваемые хранили немаркированную алкогольную продукцию по разным адресам в Екатеринбурге и Берёзовском. Поддельный алкоголь отец с сыном продавали частным лицам, развозя заказы на автомобиле. Как показала экспертиза, в изъятой алкогольной продукции содержатся токсичные микропримеси, опасные для здоровья людей.