Ещё одна жительница Екатеринбурга стала жертвой банковских мошенников

В Екатеринбурге выявлен очередной случай банковского мошенничества. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выявлен очередной случай банковского мошенничества. Жительница уральской столицы перевела аферистам 550 тысяч рублей со своей банковской карты.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в отдел полиции № 12 обратилась 45-летняя местная жительница. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что с её счёта происходят несанкционированные попытки списания денег.

Звонивший порекомендовал женщине обналичить деньги через банкомат и перевести на указанные «резервные» счета. После того, как потерпевшая выполнила операции, поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Это далеко не первый случай, когда жители Екатеринбурга переводят телефонным мошенникам крупные суммы денег. Только на минувшей неделе сообщалось о двух таких эпизодах: жертвы аферистов перевели злоумышленникам 1,3 и 3,3 млн рублей.