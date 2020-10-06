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6 октября 2020, 14:52

СК возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре

Среднеуральский женский монастырь

Противоправные действия совершались в отношении семерых детей. Фото: Галина Соловьёва.

Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре и халатного исполнения обязанностей должностными лицами системы профилактики. Противоправные действия совершались в отношении семерых детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, неустановленные на данный момент лица в период с 2004 по 2019 годы, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", причиняли психические и физические страдания семерым детям, систематически избивая их.

В отношении четырёх детей противоправные действия совершались в период их проживания в монастыре без законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

В связи с этим органы СКР возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п."а","г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Сейчас органы Следственного комитета проводят комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. После выхода ролика с проповедью Екатеринбургская епархия выступила с осуждением деятельности клирика, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве.

3 июля Епархиальный суд признал клирика виновным «в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов». В конце того же месяца Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окончательно лишил отца Сергия церковного сана, утвердив решение, принятое ранее Епархиальным судом Екатеринбургской епархии об извержении схиигумена из сана.

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Областная газета Свердловской области

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