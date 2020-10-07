Житель Заречного приговорён к обязательным работам за вандализм на Аллее Славы

Житель Заречного приговорён к обязательным работам за вандализм на Аллее Славы. Фото: Алексей Кунилов.

В Заречном мировой судья судебного участка № 2 вынес приговор местному жителю. Мужчина повредил памятную надпись на Аллее Славы и был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, был на Аллее Славы. Из хулиганских побуждений мужчина демонтировал цифры 1 и 9 на памятной надписи "1941-1945", расположенной на входной группе аллеи.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Жителю Заречного было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Где он будет отрабатывать, не уточняется. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что жителю Екатеринбурга, не платившему алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, назначено наказание. Даже после погашения задолженности мужчину ждут 30 часов бесплатных общественно полезных работ.