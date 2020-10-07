Екатеринбурженка оспорит штраф за размещение клипа Alai Oli

Екатеринбурженка намерена оспорить штраф за размещение клипа Alai Oli. Фото: Владимир Мартьянов.

Городской суд Кургана рассмотрел дело екатеринбурженки Полины Гузеевой. Ей назначен штраф в размере 1000 рублей по ст. 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов").

Как стало известно ранее, на девушку завели административное дело за публикацию в соцсетях, которую она сделала 10 лет назад. Размещённый на личной странице Полины Гузеевой видеоклип "ТТП – Кучино" группы Alai Oli был признан экстремистским материалом. Информация о деле вызвала общественный резонанс. За екатеринбурженку даже вступились создатели клипа.

"Областная газета" обратилась к Полине Гузеевой за комментарием по решению суда. По словам девушки, ей назначили штраф в размере 1000 рублей. Однако присутствовать на оглашении приговора она не смогла по состоянию здоровья. Екатеринбурженка также отметила, что её адвокат предлагает подать апелляцию.

"Надеюсь, что ещё продолжим дело", – заявила Полина.

Добавим, известно, что девушка родом из Кургана, но проживает в Екатеринбурге.

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