Московский суд арестовал шестерых сотрудников ПФР по делу братьев Ананьевых

По решению Басманного суда Москвы шесть сотрудников ПФР были отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря 2020 года шестерых сотрудников Пенсионного фонда России. Они подозреваются в получении взяток от банкира Алексея Ананьева.

По информации Следственного комитета РФ, в 2017 году, когда Банк России выявил у Промсвязьбанка ряд нарушений при кредитовании, братья Ананьевы, опасаясь потерять руководство, вовлекли в преступную схему по похищению денег 8 бывших сотрудников банка и одного иностранца. В рамках проведения фиктивной сделки по приобретению акций Промсвязьбанка соучастники перевели компании Promsvyaz Capital B. V. более 560 млрд долларов.

После этого соучастники Алексея и Дмитрия Ананьевых изготовили поддельные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, чтобы вывести за пределы России более 87 млрд рублей. В дальнейшем братья Ананьевы организовали легализацию этих денег.

Александр Руднев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин, Рубен Эфианджян, Евгений Турчак, Константин Янкин подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Александр Руднев занимал пост главы департамента ПФР по осуществлению закупок, Евгений Никитин - начальник департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР, Евгений Турчак был руководителем департамента организации предоставления госуслуг и цифрового развития, Рубен Эфианджян возглавлял департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы фонда, Дмитрий Кузнецов - экс-начальник департамента информационных технологий, а Константин Янкин был главой Межрегионального информационного центра ПФР.