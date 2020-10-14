Артемий Кызласов пробудет под домашним арестом до 17 ноября

Артемий Кызласов пробудет под домашним арестом ещё один месяц. Фото: Галина Соловьёва.

Бывший глава ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов пробудет под домашним арестом ещё один месяц. Облсуд не стал удовлетворять апелляционную жалобу адвоката обвиняемого.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 30 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Артемия Кызласова на период по 17 ноября. До этого сообщалось о сроке, установленном до 17 октября.

Адвокат экс-гендиректора «Титановой долины» подал апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу в ходе открытого судебного заседания и решил оставить её без удовлетворения.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки.

По версии следствия, в качестве посредника для получения взятки выступил экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его суд также оставил под домашним арестом ещё на месяц.