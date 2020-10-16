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Общество / Суды и криминал
16 октября 2020, 13:00

На Урале владелец автосервиса выплатит компенсацию за разбитую в ДТП машину

Суд

Алапаевским городским судом с индивидуального предпринимателя было взыскано в общей сложности 317 203 рубля. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области индивидуальный предприниматель заплатит более 300 тысяч за разбитую в ДТП машину. Сотрудник автосервиса взял покататься машину клиента и не справился с управлением.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент произошёл в июне 2019 года в Алапаевске. Местный житель отогнал свою машину Renault Megane в автомастерскую. На следующий день к хозяину автомобиля приехали сотрудники полиции и сообщили, что машина попала в аварию и находится на автостоянке с повреждениями.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, работник автосервиса решил покататься, однако не справился с управлением и попал в аварию.

В январе этого года приговором Алапаевского городского суда работник мастерской был признан виновным по ч.1 ст.166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством"). Суд приговорил его к одному году и 9 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Владелец разбитой машины подал иск в Алапаевский городской суд к индивидуальному предпринимателю с требованиями о взыскании материального ущерба в размере 300 тысяч рублей, а также о возмещении сопутствующих расходов.

Поскольку в момент ДТП за рулём автомобиля находился работник мастерской, он был привлечён в качестве соответчика.

Алапаевским городским судом с индивидуального предпринимателя было взыскано в общей сложности 317 203 рубля.

Ответчик попытался оспорить это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила его без изменений.

Областная газета Свердловской области

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