В Екатеринбурге приняли присягу три мировых судьи

В Екатеринбурге приняли присягу три мировых судьи/ Фото: пресс-служба Свердловского областного суда.

Во Дворце правосудия в Екатеринбурге в торжественной обстановке дали клятву справедливо вершить правосудие три мировых судьи. Судейские мантии они получили из рук председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Оксана Сафиуллина, Николай Потапов и Марина Иванова назначены судьями судебных участков на первый трёхлетний срок полномочий постановлением Законодательного собрания Свердловской области от 13 октября 2020 года.

Николай Потапов назначен мировым судьей судебного участка №2 Тагилстроевского судебного района, Оксана Сафиуллина идёт на должность мирового судьи судебного участка №1 Берёзовского судебного района, а Марина Иванова назначена на должность мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района Нижнего Тагила.

Напомним, в конце прошлой недели Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов". В Свердловской области назначен один новый судья.